Sebastiano Rossi parla così dei portieri di oggi in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex portiere del Milan.

«Non voglio dare giudizi, ma posso dire che Maignan è molto bravo, para bene, ha buoni lanci. Poi Handanovic, che ha avuto preparatori italiani. Onana? Non lo conosco, ho visto poco. Dobbiamo aspettare. Gli altri sono quasi tutti di buon livello. Cosa non mi piace? I passaggini indietro, tre-quattro volte di seguito. Ma buttala avanti, fai un bel lancio. Una noia mortale, come la mu- sica andina, come cantava Lucio Dalla. Uffa, sono snervanti»