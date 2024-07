Scuffet Milan, trattativa A FUOCO LENTO per il portiere: il Cagliari INDIVIDUA il suo sostituto! I rossoneri hanno chiesto informazioni

L’infortunio alla mano rimediato da Sportiello preoccupa il mercato Milan, spingendo i dirigenti ad intervenire per un nuovo vice Maignan: il profilo scelto pare essere quello di Simone Scuffet. Per il momento, come spiega Sky Sport, siamo solo alla richiesta di informazioni tra rossoneri e Cagliari. La trattativa prosegue a fuoco lento.

Tuttavia i sardi cominciano già a guardarsi attorno e avrebbero individuato in Marco Silvestri dell’Udinese il suo eventuale erede tra i pali.