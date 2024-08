Scuffet Milan, le RICHIESTE del Cagliari bloccano la trattativa: la POSIZIONE dei sardi per il portiere! Cosa sta succedendo

Scuffet resta il candidato principale per ricoprire il ruolo di vice-Maignan al Milan, ma alcune richieste del Cagliari complicano l’affare

Scuffet, il portiere del Cagliari, è nel mirino del calciomercato Milan per sostituire l’infortunato Sportiello. Il giocatore, che ha contribuito alla salvezza dei sardi nella scorsa stagione, è apprezzato per le sue qualità tecniche e morali, oltre che per l’esperienza e la nazionalità italiana.

Come riporta Calciomercato.com, il Milan ha avviato contatti con l’entourage del giocatore e avrebbe già trovato un accordo sull’ingaggio. Tuttavia, la trattativa con il Cagliari si è bloccata sulla questione del prezzo del prestito oneroso, che il club sardo ha fissato a 500 mila euro.

Il Milan sta valutando se insistere per Scuffet o puntare su una soluzione interna, promuovendo uno dei giovani portieri già presenti in rosa. La decisione finale verrà presa nei prossimi giorni, ma Scuffet rimane il candidato principale per il ruolo di vice Maignan.