Scuffet Milan, CONTATTI col Cagliari: il portiere APRE ai rossoneri! Le ultimissime sulla trattativa per il vice Maignan

L’infortunio rimediato alla mano da Marco Sportiello ha obbligato gli uomini del mercato Milan ad una reazione che è prontamente arrivata con la trattativa avviata col Cagliari per Simone Scuffet. Il portiere dei sardi è l’obiettivo prioritario dei rossoneri come vice Maignan e lo stesso estremo difensore ha aperto al trasferimento. Queste le ultime sulla trattativa da Sky Sport.

LE ULTIME – «Scuffet il profilo sul quale si sta concentrando il Milan per sostituire Sportiello. Un portiere che piace per affidabilità, esperienza e perché reduce da una buona stagione col Cagliari. Può essere una buona soluzione nel caso in cui Maignan dovesse mancare per qualche partita. Contatti continui con i sardi, col portiere che apre a questa ipotesi».