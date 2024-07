Scuffet Milan, è lui il prescelto per la porta: si può chiudere col Cagliari con questa FORMULA. I dettagli

Scuffet Milan, è lui il prescelto per la porta: si può chiudere col Cagliari con questa FORMULA. Tutti i dettagli

Come confermato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, è Simone Scuffet il prescelto dalla dirigenza rossonera per il ruolo di secondo portiere, lì dove il Milan ha bisogno di intervenire dopo l’infortunio di Sportiello.

Come riportato dal quotidiano in queste ultime ore si sta ragionando con il Cagliari su una possibile operazione in prestito con riscatto fissato intorno ai 3 milioni di euro.