Scuffet Milan: idea dopo il KO di Sportiello, il Cagliari si TUTELA! Scelto il possibile sostituto

L’infortunio di Sportiello potrebbe essere più grave del previsto. In tal senso il Milan pensa a Scuffet, il Cagliari si tutela

Sportiello ha saltato la prima amichevole del Soccer Champions Tour del Milan contro il Manchester City per un infortunio accidentale subito in albergo durante la mattinata, un trauma alla mano sinistra che ha impedito al classe 1992 di scendere in campo.

Un infortunio che sarà valutato e che potrebbe essere più grave del previsto. Per questo il Milan ha deciso di muoversi immediatamente sul mercato alla ricerca di nuovo estremo difensore come vice-Maignan e il profilo individuato è stato quello di Simone Scuffet, classe 1996 di proprietà del Cagliari. Come riportato da Calciomercato.com qualora Scuffet lasciasse la Sardegna per il Milan, il Cagliari andrebbe su Marco Silvestri dell’Udinese come nuovo portiere.