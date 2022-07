Scudetto vinto dal Milan? L’analisi di Ambrosini

Massimo Ambrosini ha analizzato l’ultimo scudetto vinto dal Milan: di seguito le dichiarazioni dell’ex capitano rossonero

Ospite di Carlo Pellegatti, Massimo Ambrosini ha parlato così dello scudetto del Milan:

«Ce l’hanno detto, è stato un tema. Secondo me per la parabola che hanno avuto i ragazzi di Pioli questa squadra qui ha avuto ancora più consapevolezza, e l’ha raggiunta con il lavoro di questi anni. Noi invece abbiamo cominciato a renderci conto della nostra forza verso febbraio. Quello è stato un anno un po’ travagliato, in questo invece il Milan ha raccolto i frutti di due anni di lavoro. Poi ho visto le ultime partite dal campo, devo ammettere che le sensazioni che dava San Siro nelle ultime due-tre partite in casa era qualcosa di clamoroso. È stato unico: la volontà e l’energia che aveva la gente, probabilmente frustrata dagli ultimi anni, l’ha trasferita negli spalti. Io vedevo l’espressione della gente, era un desiderio di esplosione che covava da anni. Contro l’Atalanta e le Fiorentina era un’esplosione continua, c’era un’energia positiva che era condivisa anche da Paolo (Maldini, ndr) a bordocampo, che ogni tanto incrociavo prima delle partite. Guardava lo stadio, che era molto più rossonero rispetto ai nostri tempi».

