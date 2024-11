Scudetto Milan, Thiago Motta risponde a Fonseca: le parole del tecnico della Juve spiazzano

Scudetto Milan, Thiago Motta, tecnico della Juve, è d’accordo con Paulo Fonseca sulla questione della corsa al tricolore

Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Motta, tecnico della Juve, ha risposto così a Fonseca, tecnico del Milan, sulla questione scudetto:

FONSECA HA DETTO CHE LO SCUDETTO NON SI VINCE AD OTTOBRE – «Ovvio, la domanda è la risposta, non è mai esistita una squadra che ad oggi ha vinto il campionato. Io ci credo? Noi domani dobbiamo fare bene contro l’Udinese e migliorare in ogni aspetto del gioco. Difensivo e offensivo. Tutti a livello individuale fare qualcosa in più, meglio, per se stessi e per la squadra. Io per primo, mi metto sempre in prima fila».

