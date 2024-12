Scudetto Milan, Sabatini non ha dubbi: «Per me lo vinceranno loro! Sulla Nazionale dico questo»

Scudetto Milan, Walter Sabatini, noto dirigente, ha commentato la corsa al tricolore in Serie A e il momento della Nazionale

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Walter Sabatini ha escluso il Milan dalla corsa scudetto:

Quindi secondo lei la Juve può ancora rientrare nel discorso Scudetto?

«Secondo me lo Scudetto sarà appannaggio dell’Inter. E’ una squadra che gioca un calcio allegro e propositivo, un calcio vincente. Io non credo che sia imbattibile, ma secondo me non è superabile quest’anno. In ogni caso la Juventus è di diritto iscritta a questo tipo di lotta».

Qual è il suo giudizio sulla Nazionale? Spalletti è riuscito a ritrovare la strada giusta dopo il flop Europeo?

«Si assolutamente, è una cosa che dico volentieri. Oggi la Nazionale sembra una squadra di club, perchè c’è ci sono uno spirito di sacrificio e uno spirito di collaborazione difficilmente raggiungibili da una Nazionale normalmente. Serve lavorare tutti i giorni, che la squadra diventi squadra e l’Italia ha avuto miglioramenti enormi sotto questi aspetti. Oggi credo sia ipotizzabile qualsiasi obiettivo per gli azzurri, a condizione che gli infortuni non si mettano di mezzo. Io sono molto fiducioso, ho visto una squadra che si può definire veramente squadra di calcio come normalmente una Nazionale non è. Nessun risultato potrà essere tradito, ci saranno sorprese importanti».

