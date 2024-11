Scudetto Milan, Bucciantini a sorpresa: «Nella lotta al tricolore ci sono queste squadre. Sulla Nazionale dico...» 

Scudetto Milan, Marco Bucciantini, noto giornalista, ha analizzato la lotta al tricolore e parlato della Nazionale di Spalletti

Intervistato da Juventusnews24, Marco Bucciantini ha escluso il Milan dalla lotta al tricolore:

Secondo lei la squadra di Thiago Motta può già inserirsi nella corsa Scudetto? Qual è la sua favorita?

«La Juventus di Thiago Motta è nella corsa Scudetto. Non è la favorita, ma è nella corsa Scudetto. È una squadra che ha margini di miglioramento, che ancora deve far vedere qualche giocatore importante come Nico Gonzalez, come Douglas Luiz, ma anche Koopmeiners. La favorita è l’Inter. L’Inter è la squadra che sa arrivare a un rendimento migliore, che ha più possibilità in campo. L’abbiamo visto anche un po’ negli scontri diretti, a parte il derby, ma con l’Atalanta, con il Napoli, con la Juventus. Al di là del risultato ci sono stati dei momenti in cui l’Inter era più forte. Inzaghi ha il tarlo delle rotazioni in attacco, il rendimento di Taremi è un problema che alla lunga può pesare, però resta la squadra che sa esprimere di più in campo. Non solo più forte come giocatori, ma proprio anche come lavoro fatto nel tempo. Sono tanti anni che giocano bene, che giocano insieme. Secondo me Simone Inzaghi ha fatto un lavoro straordinario. Non ha niente del profeta Inzaghi: nella postura, nel linguaggio, però secondo me è molto bravo».

Da Kean alla Nazionale. Immagina la nuova Italia di Spalletti già competitiva per il prossimo Mondiale?

«L’Italia di Spalletti deve andare al Mondiale, dobbiamo superare un lutto nazionale. Poi al Mondiale l’Italia, dal momento che c’è, competitiva lo è quasi sempre. Il problema è che l’Italia non c’è al Mondiale da tanto tempo. L’Italia dalla vittoria del 2006 ad oggi al Mondiale ha vinto solo una partita con l’Inghilterra. Ha pareggiato con la Nuova Zelanda, ha pareggiato col Paraguay. Ha perso con la Slovacchia, con Costa Rica e Uruguay. E due non li ha giocati. Il rapporto negli ultimi vent’anni tra l’Italia e il Mondiale è tragico, è un lutto nazionale. Quindi intanto ci vada, però poi sono convinto che se ci torna saprà fare la sua figura».

