Scudetto, le quote dei bookmakers: Milan dietro Inter e Juve

Secondo gli esperti di Sisal, gli equilibri di campionato vedrebbero avanti Inter e Juventus a contendersi lo scudetto, seguiti da Milan e Roma

LE PAROLE– «Quest’anno gli equilibri sembrano confermarsi, ma con qualche sorpresa dietro l’angolo. Per gli esperti di Sisal lo scudetto sarà principalmente una lotta a due tra Inter e Juventus, entrambe infatti partono alla pari, con la vittoria del campionato proposta a 2,75. Un po’ più indietro i rossoneri, il bis del Milan di Pioli è un’opzione a 5,00. La Roma, che si è mossa molto bene sul mercato con i colpi Dybala e Wijnaldum, potrebbe essere la sorpresa di questa stagione, lo scudetto giallorosso è a una quota interessante, a 7,50. Il Napoli si è ridimensionato e la sua vittoria vale 16. In terza fascia troviamo Lazioe Atalanta, a 33,00. La lotta per i primi 4 posti che valgono la qualificazione alla Champions si prospetta più combattuta che mai».