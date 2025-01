Scontro Calabria Conceicao, emergono nuovi dettagli sul faccia a faccia tra il terzino rossonero e il tecnico portoghese al termine di Milan-Parma

Come riferito dal Corriere dello Sport, emergono nuovi dettagli sullo sconto tra Calabria e Conceicao al termine di Milan-Parma.

Nel caso di Calabria pesa sicuramente il contratto in scadenza, dove il giocatore si sente deluso di non aver trovato l’intesa per prolungare e sarà quasi sicuramente un partente a

fine campionato, al passo d’addio dopo tanti anni al Milan. Anche aver perso la fascia da capitano ha inciso, così come la sostituzione poco gradita nel finale della partita con il Parma. Per quanto riguarda Conceiçao ha pesato una situazione generale in cui l’allenatore crede che al Milan ci sia poca disciplina, poco rispetto delle regole, e l’ultimo episodio del concerto del rapper Lazza, dove alcuni rossoneri hanno presenziato, è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso.