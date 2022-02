Sconcerti: «Difficile fare il sostituto di Kjaer senza cassa»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mario Sconcerti parla così del calciomercato del Milan sulle colonne del Corriere della Sera. Le sue parole

Mario Sconcerti analizza così il mercato del Milan. Le sue parole al Corriere della Sera.

«Il sostituto di Kjaer non s’inventa senza cassa. Tomori e Romagnoli sono un’ottima coppia. Mi sembra che il Milan cerchi disperatamente di far capire a una piazza abituata a troppo che non è più quel tempo. Sarebbe più comprensibile se non perdesse tanti giocatori a costo zero.»