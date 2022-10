Scommettere su siti stranieri o siti italiani: quali scegliere?

Quando si decide di giocare online c’è sempre e solo una domanda che inizia ad aleggiare nella mente degli scommettitori: meglio scegliere piattaforme italiane oppure quelle straniere?

Gli operatori, i bookmaker italiani o stranieri tendono ormai ad offrire servizi simili, ma un occhio attento potrà notare una serie di differenze che possono cambiare radicalmente l’esperienza di gioco. In Italia è possibile affidarsi a piattaforme che hanno ottenuto la licenza da ADM, che ha il ruolo chiave di concedere queste certificazioni e controllare che vengano rispettate le norme vigenti.

Fuori dai confini nazionali troviamo diversi siti scommesse online stranieri,che non sono illegali, ma presentano una certificazione attribuita da enti che operano in altri Paesi. Vediamo allora di capire insieme se conviene scommettere online con bookmakers stranieri o se è sempre meglio puntare sulle proposte made in Italy!

Le caratteristiche delle piattaforme con licenza internazionale

Perché uno scommettitore italiano appassionato di sport potrebbe scegliere un bookmaker non italiano? Bè, mettiti comodo perché ci sono molte cose da dire: prima di tutto perché il mercato italiano potrebbe iniziare a diventare stretto, soprattutto se giochi da diversi anni. Inoltre dobbiamo ricordare che le normative italiane sono ferree e molto severe al fine di tutelare i giocatori, ma per alcuni sono anche troppo restrittive.

Per questo c’è stato un periodo di migrazione dei giocatori italiani sui bookmaker internazionali, sfruttando la loro varietà di palinsesti, le offerte bonus più variegate e la possibilità di scommettere senza vincoli sulle puntate, così da realizzare scommesse con importi molto bassi. Infine dobbiamo parlare dei metodi di pagamento: oltre a prevedere alcuni metodi classici che si usano regolarmente online, aprono le porte ai bitcoin. La moneta digitale è già stata sdoganata su molte piattaforme con licenza internazionale, ecco perché i giocatori che hanno già avuto modo di usarli preferiscono puntare su questi bookmaker.

Bisogna però ricordare una cosa: esattamente come faremmo con una piattaforma ADM, anche per quelle non AAMS è doveroso controllare le licenze e assicurarsi che vi sia regolarità su ogni operazione svolta. E ciò comprende anche le fasi di deposito e prelievo delle vincite!

Va bene l’entusiasmo, ma attenzione!

Non vogliamo spingerti a scegliere una piattaforma piuttosto che un’altra, ma cerchiamo solo di essere oggettivi. C’è quindi un altro aspetto che dobbiamo menzionare poiché rappresenta perfettamente la differenza tra una piattaforma italiana e una internazionale. Abbiamo parlato delle varietà dei giochi, dei metodi di pagamento, ma non possiamo non citare le offerte. I siti non AAMS godono di maggior libertà anche rispetto alle offerte che lanciano, possono infatti sembrare molto vantaggiose, ma non bisogna lasciarsi fregare.

Ci sono infatti delle promozioni che possono essere convenienti, mentre risultano essere davvero ostiche e spesso impossibili da completare. Anche se il programma di promozione è lungo e variegato, cerca sempre di leggere con attenzione che cosa offre la piattaforma di betting che scegli per evitare spiacevoli sorprese in un secondo momento.

Conclusione

Da quando sono entrate in vigore le licenze ADM molti operatori hanno deciso di non adeguarsi alle regole proposte perché troppo rigide. E così tanti giocatori italiani hanno iniziato a guardarsi intorno, puntando verso portali che fosse sicuri e affidabili ma meno restrittivi.

E grazie a ciò hanno potuto beneficiare di promozioni più versatili e palinsesti di scommessa più ampi, capaci di considerare anche eventi che in Italia raramente considerano le piattaforme di scommesse sportive. Ricapitolando quindi possiamo dire che le grandi differenze tra le licenze italiane e straniere riguardano:

Il limite sulle vincite;

La puntata minima da 0,01€;

I prelievi e depositi istantanei;

La varietà dei giochi e delle offerte;

I controlli quotidiani.

A questo punto la scelta è tutta tua, anche se vogliamo sbilanciarci un po’: se sei un giocatore esperto allora puoi addentrarti sulle piattaforme di betting con licenza straniera, altrimenti consigliamo di attenersi a ciò che offre il mercato italiano.