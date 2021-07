Schira: «Ecco le ultime sui ritorni al Milan di Diogo Dalot e Brahim Diaz»

Schira ha fatto il punto sui propri profili social sulle trattative per il ritorno di Brahim Diaz e Diogo Dalot: ottimismo in casa rossonera

Nicolò Schira, intervenuto sul proprio profilo Twitter, ha fatto il punto sulle trattative del Milan col Manchester United per il ritorno di Diogo Dalot e col Real Madrid per il ritorno di Brahim Diaz:

«Trattative in corso per i ritorni di Diogo Dalot (Manchester United) e Brahim Diaz (Real Madrid) al Milan in prestito con diritto di riscatto».