Scaroni: «I club non vogliono lasciare la Uefa ma occorre risanare»

Intervistato da Bloomberg, Paolo Scaroni ha così commentato l’attuale situazione del calcio europeo facendo riferimento anche alla nascita e “morte” della Superlega:

«Il problema è che i maggiori club europei stanno perdendo soldi, e nonostante questo, continuano a investire in giocatori per mantenere al top questo fantastico sport. Il progetto della Super League è inventare un’identità, possibilmente insieme alla Uefa, per risolvere il problema che stiamo vivendo. I club non vogliono lasciare la UEFA. Non possiamo continuare a perdere soldi, e con il Covid la situazione è peggiorata. Dobbiamo trovare un modo per risanare l’economia dei club europei».