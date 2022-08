Scanzi su Vecchi: «La coppa vinta a Salonicco è soprattutto tua»

Il giornalista e tifoso rossonero Andrea Scanzi ha voluto affidare a tuttomercatoweb.com un ricordo e un saluto commoso a Villiam Vecchi

Quella Coppa delle Coppe vinta a Salonicco è anche e soprattutto tua, e tanto hai fatto per il nostro Milan con Ancelotti in panchina e tu preparatore dei portieri (Carletto ti volle poi anche al Real Madrid). Nel ‘73, contro il Leeds, parasti di tutto. E senza di te quella coppa non sarebbe mai stata nostra. Cresciuto all’ombra di Cudicini, Vecchi si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. E sono suoi anche certi trionfi storici rossoneri, per esempio la coppa campioni e l’Intercontinentale del 69, sebbene vissuti da secondo portiere.

Da oggi il calcio è molto, molto più triste.

Grazie di tutto, Villiam Vecchi