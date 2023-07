Scamacca Origi, ecco perchè non decolla lo scambio col West Ham. Il retroscena raccontato da Calciomercato.com

Negli scorsi giorni è emersa una possibilità di scambio tra Milan e West Ham che coinvolge due attaccanti: Scamacca e Origi. Calciomercato.com ha svelato un interessante retroscena.

La trattativa Origi più conguaglio per Scamacca non sarebbe decollata perchè gli Hammers non sono interessati all’attaccante belga. Per l’attaccante della Nazionale, intanto, non ci sono aperture al prestito.