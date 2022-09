Scamacca: «Mi ispiro a Ibrahimovic e lo seguo da quando è arrivato in Italia». Le parole dell’attaccante azzurro

Gianluca Scamacca ha parlato, in compagnia di Davide Frattesi, ai canali ufficiali della FIGC in vista della sfida contro l’Inghilterra. Ecco le parole dell’attaccante del West Ham, accostato in estate anche al Milan:

CALCIATORE A CUI MI ISPIRO – «Mi piace Ibrahimovic, mi ispiro a lui. Però è difficile giocare in modo simile a lui».

DA QUANTO TEMPO SEGUI IBRAHIMOVIC – «Da quando è arrivato in Italia, alla Juventus».