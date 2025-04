Saviano netto sulle Curve dopo Bologna Inter: cos’è successo e le sue parole

Saviano sul suo profilo Instagram ha fatto chiarezza sulle parole dette ieri dopo il gol di Riccardo Orsolini

Roberto Saviano nella serata di ieri, dopo il gol di Orsolini in Bologna-Inter ha messo una storia sul sul profilo Instagram contente accuse gravi alla Curva e alla squadra nerazzurra. Il giornalista e scrittore ha rettificato tramite lo stesso social.

PERCHE’ L’ODIO PER L’INTER? – «Nessun odio anzi mi occupo da sempre di calcio e mafie. Dalla Juve alla Lazio, dal Napoli (ne ho parlato in diversi libri) alla Roma, il Milan. In questo caso il rischio (come spesso accade) è che la vittoria sportiva sia utilizzata per nascondere la subalternità che la società ha avuto nei rapporti con il crimine. È dai tifosi che deve venire l’indignazione verso questa gestione perchè le cose cambino»