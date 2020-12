Sassuolo-Milan, in attacco Rebic giocherà ancora da prima punta

Rebic giocherà da prima punta anche contro il Sassuolo. Pur non al meglio, il croato proverà a sbloccarsi in questa stagione

Ante Rebic giocherà nuovamente da prima punta domenica contro il Sassuolo. Visto il nuovo infortunio di Zlatan Ibrahimovic, il croato agirà di nuovo al centro dell’attacco del Milan. Pur non al meglio fisicamente, Rebic proverà a sbloccarsi dato che in questa stagione non ha ancora trovato la via del gol. Alle sue spalle agiranno Alexis Saelemaekers (favorito su Samu Castillejo), Hakan Calhanoglu e Rafael Leao (in vantaggio su Brahim Diaz).

Mister Stefano Pioli confida di ritrovare i gol di Rebic per queste partite contro Sassuolo e Lazio. Poi a gennaio la società cercherà di fare il suo dovere sul mercato prendendo una punta.