Sassuolo Milan, le idee di formazione di Pioli: c’è un importante ritorno tra i titolari. Le ultime in vista del match di domani

Stefano Pioli comincia a chiarirsi le idee su quella che sarà la formazione da dover schierare per Sassuolo Milan. Il match di domani alle ore 15:00 valido per la 32^ giornata di Serie A potrebbe rappresentare un’insidia per i rossoneri visto che si è piazzato a metà nel calendario tra l’andata ed il ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma.

Secondo Sky Sport il tecnico rossonero opterà per un ampio turnover che comincerà già dai giocatori che verranno schierati da titolari. Torna dal primo minuto Fikayo Tomori. In attacco Jovic, Okafor e Chukwueze, in mezzo al campo Musah e chi probabilmente non giocherà la partita di giovedì.