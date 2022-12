Domani pomeriggio il Milan Femminile affronterà il Sassuolo in campionato. C’è un dato che fa sorridere le rossonere

Domani pomeriggio il Milan Femminile affronterà il Sassuolo in campionato. C’è un dato che fa sorridere le rossonere:

Il Milan è rimasto imbattuto in sette delle otto sfide (4V, 3N) contro il Sassuolo in Serie A, perdendo soltanto il 25 settembre 2021 (0-2 in casa).