Sarri su Giroud: «Grandissimo professionista, vi svelo un retroscena»

Sarri ha elogiato Giroud, obiettivo dichiarato del Milan, per la sua professionalità svelando anche un retroscena

Maurizio Sarri, intervistato da Alfredo Pedullà su Sporitalia, ha parlato di Giroud, obiettivo del Milan per rinforzare l’attacco, elogiandolo per la sua professionalità e non solo:

«È un grandissimo professionista, uno di quelli che nel momento del bisogno c’è sempre. Prima della finale di Europa League, Zola mi chiese che idee avessi: io gli risposi che l’indomani avrebbero giocato di sicuro Giroud e Pedro, gli altri nove li avrebbe scelti lui. Sono due che non hanno mai fallito una finale».