Sarri: «Già qualificati in Champions? No, pensarlo è da superficiali». Le parole del tecnico biancoceleste nel pre-partita di Udinese-Lazio

Maurizio Sarri ha parlato della corsa Champions ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Udinese-Lazio. Ecco le parole del tecnico biancoceleste:

«Abbiamo diviso la settimana in due parte, una di carattere fisico e una di preparazione alla partita. L’importante in questo momento è non avere timori, stiamo avendo il braccino del tennista. Se avessimo pensato di essere già qualificati avremmo fatto un errore di superficialità grave. A centrocampo purtroppo abbiamo avuto due infortuni nello stesso ruolo e siamo in difficolta, è evidente. A Udine hanno perso quasi tutti, al massimo pareggiato. Questa è una squadra difficile per tutti».