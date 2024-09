Sarri Milan, l’allenatore ESCE allo soperto: «NESSUN approccio, c’è Fonseca che è un amico, lo STIMO». Le dichiarazioni

Sarri in un’intervista concessa al canale You Tube di Alfredo Pedullà è uscito allo scoperto sulle voci di un possibile approdo sulla panchina del Milan al posto di Fonseca.

LE DICHIARAZIONI – «A livello personale nessun approccio, le vivo per quello che sono voci e nel calcio le voci sono tante e non voglio parlare. Il Milan ha un allenatore che è anche una persona che stimo. Fonseca dice che sono il migliore allenatore italiano? Ci conosciamo, lo dice perché è un amico e una grande persona. Parliamo di calcio, le voci non ci interessano».