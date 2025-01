Santiago Gimenez Milan, l’attaccante svela: «Ecco cosa ho pensato quando la scorsa estate ho ricevuto l’offerta rossonera»

Santiago Gimenez Milan, l’attaccante messicano del Feyenoord ha svelato un retroscena sulla scorsa estate legato ai rossoneri

Intervenuto al podcast messicano “We Are Brave“, Santiago Gimenez, obiettivo caldo del calciomercato Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Stavo continuando a migliorare, anche se i media non lo volevano ammettere, ma le statistiche parlavano per me. Così arrivò il Nottingham Forest, che fece un’offerta. Il Feyenoord non era convinto e mi chiese cosa volevo fare. Io avevo altri club che mi parlavano e dicevano che avrebbero fatto anche loro deglle offerte, così decisi di aspettare. Era arrivato il momento giusto per andare via dopo due anni in cui avevo vinto quasi tutto con la maglia del Feyenoord. L’ultimo giorno arrivò il Milan, che mise sul tavolo la metà di quanto offerto dal Nottingham e ovviamente il club rifiutò. Sarebbe stata una grande opportunità, arriveranno altre occasioni, ma quando i rossoneri mi chiamarono ho pensato: ‘wow».