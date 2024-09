Santiago Gimenez Milan, Moncada lo VOLEVA in rossonero! INCREDIBILE retroscena

Santiago Gimenez-Milan, Moncada lo voleva in rossonero! Clamoroso retroscena, in estate era arrivata l’offerta per la punta

Come riportato dal giornale messicano Periodico AM Leon, il Calciomercato Milan in estate avrebbe fatto un tentativo per Santiago Jimenez. L’attaccante del Feyenoord era nella lista degli obiettivi offensivi rossoneri, un gradino sotto Joshua Zirkzee poi trasferitosi al Manchester United.

I rossoneri avrebbero presentato un’offerta al club olandese che però avrebbe ritenuto la proposta insufficiente. Stessa risposta, tra l’altro, data al Liverpool che aveva puntato l’attaccante per rinforzare la propria rosa.