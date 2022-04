Sannino: «Pioli meriterebbe di vincere lo scudetto»

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Giuseppe Sannino ha parlato della corsa scudetto e del lavoro di Pioli. Le parole

«Se la giocano tutte e tre. È un campionato avvincente; l’Inter ha fatto tre-quarti in maniera straordinaria e l’ultima partita l’ha vinta, come dice di Allegri, di corto muso. Spalletti a Napoli lo vedo sia papà che allenatore. Mentre il Milan sta facendo cose straordinarie. Pioli meriterebbe di vincere lo Scudetto e la politica del Milan mi piace. Bravo Maldini, per come pensa e come lavora: si comporta da dirigente vero»