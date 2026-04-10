San Siro, scontro totale per la vendita tra Comune e Fratelli d’Italia. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro dello Stadio San Siro continua a essere al centro di un acceso dibattito politico che vede coinvolti il Comune di Milano e le opposizioni. Nelle ultime ore, è emersa una ferma presa di posizione da parte di Beppe Sala, sindaco del capoluogo lombardo, riguardo alla mozione presentata da Fratelli d’Italia. Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni ha richiesto ufficialmente l’annullamento della delibera per la vendita del Meazza e delle aree circostanti.

La risposta di Sala alla mozione di Fratelli d’Italia

Parlando ai cronisti a margine delle celebrazioni per l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il primo cittadino ha gelato le speranze della destra: la mozione per fermare la cessione dell’impianto a Milan e Inter è destinata a cadere nel vuoto. La richiesta di annullamento “in autotutela” era arrivata in seguito alle recenti indagini aperte dalla Procura, che hanno gettato ombre sulle procedure amministrative legate allo storico impianto sportivo. Tuttavia, l’amministrazione comunale sembra intenzionata a proseguire sulla strada tracciata a settembre, confermando la volontà di alienare il bene alle due società cittadine.