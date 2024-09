San Siro Milan, l’AGGIORNAMENTO lascia di STUCCO i tifosi! ACCORDO con l’Inter e soluzione PRONTA

San Siro-Milan, aggiornamento clamoroso sul destino dell’impianto: i rossoneri e l’Inter decisi a ristrutturarlo. Ultime

Importantissimo aggiornamento fornito dal Corriere della Sera sul destino di San Siro:

PAROLE – «Milan e Inter hanno deciso: resteranno insieme in un unico stadio. Le due proprietà hanno valutato eccessivi gli investimenti per impianti diversi e ora andranno insieme dal sindaco Sala per San Siro. Il costo della ristrutturazione è considerato sottostimato: sarebbe di 700 e non di 400 milioni di euro cui aggiungere il valore dello stadio e della concessione delle aree limitrofe. L’ipotesi San Siro, però, esiste pur restando in piedi anche quella di una delle due aree già coinvolte: San Donato Milanese o Rozzano».