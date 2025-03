San Siro Milan, capienza e dettagli sul progetto! Rossoneri e Inter in attesa del Comune. La situazione

Condividi via email

San Siro Milan, spuntano i dettagli sul progetto del nuovo impianto rossonero: i rossoneri e l’Inter sono in attesa del Comune

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Milan e Inter stanno procedendo spedite sul tema del nuovo San Siro.

PAROLE – «Comune di Milano è ancora in attesa del documento con cui Milan e Inter formalizzano la loro proposta di acquisto e progettazione dell’area di San Siro, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio dei due club cittadini. Nella giornata di mercoledì, il sindaco Beppe Sala aveva confermato come il fascicolo da oltre duecento pagine non fosse ancora arrivato sul tavolo dell’amministrazione. «Dovete chiedere a Inter e Milan», aveva poi aggiunto. Il presidente nerazzurro Beppe Marotta, qualche ora dopo, aveva comunque tranquillizzato tutti: «A breve noi e il Milan presenteremo la proposta al Comune».

Nel dossier, il progetto di un nuovo impianto da oltre 71 mila posti, aree verdi e la demolizione parziale del vecchio San Siro. Milan e Inter, prima di presentarlo, devono limare ancora qualche dettaglio, come la questione dell’eventuale marcia indietro di una delle due società»