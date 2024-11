San Siro Milan, tutti gli aggiornamenti e il cronoprogramma: ecco i prossimi passi per il futuro dell’impianto

San Siro Milan, ecco tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’impianto dopo la manifestazione d’interesse dei rossoneri e dell’Inter

L’edizione milanese di Repubblica racconta com’è andato ieri sera il Consiglio Comunale a Milano in cui si è discusso anche del futuro di San Siro: avanti sulla vendita del Meazza e delle aree intorno, con tempi stretti e un cronoprogramma serrato con 24 voti favorevoli, 16 contrari e due astenuti. Queste le parole di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione Urbana:

PAROLE – «Entro il primo trimestre del prossimo anno Inter e Milan dovranno presentare la proposta con l’offerta di acquisto, con lo schema di contratto di compravendita e il Piano di fattibilità tecnico-economica aggiornato».

Ad aprile, poi, il Comune di Milano pubblicherà un “avviso esplorativo” per capire se, oltre a Milan e Inter, ci saranno altri soggetti interessati all’acquisto di quell’area e contemporaneamente sarà riaperta la Conferenza dei servizi per vidimare gli aggiornamenti di progetto. Per il progetto esecutivo bisognerà ovviamente aspettare la vendita.