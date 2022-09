Sampdoria Milan: i precedenti al Ferraris – VIDEO

Sampdoria Milan sarà una delle sfide più interessanti della sesta giornata di Serie A: ecco i precedenti allo stadio Ferraris

La Sampdoria ha finora raccolto solo 2 pareggi nelle prime 5 gare, a confortare Marco Giampaolo ci può essere il fatto di avere fermato in casa la Juve. Riuscirà a fare altrettanto con i rossoneri?

Il Milan non ha ancora vinto in trasferta: due i pareggi, con Atalanta e Sassuolo. Pioli e i suoi ragazzi si sono esaltati dal trionfo nel derby, con un Leao in condizioni magnifiche.