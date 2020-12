Sampdoria-Milan, Gabbiadini favorito per affiacare Quagliarella in attacco

Gabbiadini, stando alle ultime notizie, potrebbe avere la chance di giocare titolare contro il Milan nel match di domenica

Manolo Gabbiadini è il favorito per far coppia con Fabio Quagliarella nella partita che la Sampdoria giocherà domenica contro il Milan. L’attaccante classe 1991, non è mai sbocciato del tutto, e questa volta potrebbe giocare titolare contro i rossoneri. Infatti, Claudio Ranieri, dovrà rinunciare a Keità Balde per infortunio.

Ecco allora che Gabbiadini potrebbe vincere la concorrenza di Valerio Verre e Gaston Ramirez.

