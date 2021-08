Sampdoria-Milan e il fattore trasferta: il dato sugli esordi rossoneri

Sampdoria-Milan, quanto incide realmente il fattore trasferta: il dato sugli ultimi esordi in Serie A dei rossoneri. Verità o tabù?

Esordio in casa in Sampdoria-Milan per i blucerchiati di Roberto D’Aversa. Il fattore Ferraris non inciderà molto dato che i tifosi, saliti oggi a Bogliasco per caricare la squadra, non riempiranno gli spalti dello stadio per il match contro il Milan.

La squadra rossonera da parte sua dovrebbe avere un migliaio di tifosi al seguito. I numeri del Milan in trasferta sono chiari: i rossoneri hanno perso quattro delle ultime cinque gare d’esordio stagionale in Serie A in trasferta, dopo una striscia di 14 match da imbattuto fuori casa.