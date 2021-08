Sampdoria, Luiso: «Milan? Partita d’attacco. Diamo fiducia a D’Aversa»

Pasquale Luiso, ex calciatore della Sampdoria, ha fatto il punto sul club blucerchiato e sul tecnico Roberto D’Aversa, commentando anche il match contro il Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni de Il Secolo XIX.

«Contro il Milan si è vista una Sampdoria che ha cercato di attaccare ed è quello che vuole la gente blucerchiata. D’Aversa è un tecnico giovane, bisogna dargli fiducia. All’epoca eravamo spesso assieme. In quel periodo ci siamo frequentati tanto. Veniva spesso a casa mia a Quinto. Era un ragazzo intelligente e un centrocampista dai piedi buoni. Sinceramente non avrei mai immaginato di ritrovarlo a questi livello. Da allenatore è uscito fuori il suo carattere. Ora è arrivato in un club blasonato dove potrà far valere le sue qualità».