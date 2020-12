Sampdoria, i punti deboli di una squadra che perde terreno in corsa

Sampdoria, le rimonte frenano le ambizioni di classifica: sono sette i punti persi da situazione di vantaggio nelle ultime quattro sfide

LUCI ED OMBRE- Sampdoria, le rimonte frenano le ambizioni di classifica: sono sette i punti persi da situazione di vantaggio nelle ultime quattro sfide. La stagione prosegue dunque tra luci e ombre. Se è pur vero che la formazione di Claudio Ranieri si trova in una posizione di classifica abbastanza tranquilla, in controtendenza con il disastroso inizio della scorsa stagione, è altrettanto vero che la situazione potrebbe essere migliore.

LE RIMONTE GALEOTTE- I blucerchiati, infatti, solo nelle ultima quattro partite hanno perso 7 punti da situazioni di vantaggio. Nelle sfide contro Genoa e Torino la Sampdoria ha subito un pareggio in rimonta perdendo 4 punti, mentre contro il Bologna ha addirittura perso buttando al vento 3 punti. Se al conto si aggiunge la rimonta subita contro il Benevento i punti persi dai blucerchiati sarebbero 10, senza rimonte la Sampdoria si troverebbe addirittura al secondo posto con 21 punti.

MILAN ATTENTO- Una situazione sicuramente studiata attentamente anche da Pioli che però dovrà fare in modo di non sfidare la sorte, ovvero di non tentare la rimonta, dato che a volte succede, altre volte ti chiude le porte in faccia.