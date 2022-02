ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sampdoria, Giovinco subito titolare contro il Milan? L’ultimo arrivato in casa blucerchiata può esordire

Milan-Sampdoria è uno scoglio decisamente difficile per la neonata formazione di Marco Giampaolo. Difficile, ma non impossibile. La squadra blucerchiata ha saputo affrontare a viso aperto e a testa alta la gara contro il Sassuolo e non vuole scendere in campo a San Siro già battuta.

Il problema da risolvere è in attacco dove Giampaolo ha perso definitivamente Gabbiadini. Il tecnico potrebbe optare per Giovinco, qualora dovesse superare le visite mediche programmate oggi, ma non solo. Anche Sabiri ha già giocato seconda punta al pari di Sensi. Non da escludere il passaggio al 3-5-2 con Conti esterno.