Oggi colloquio decisivo tra Sampdoria e Murillo. Se il difensore dovesse partire tra le opzioni si valuta anche Gabbia del Milan

La Sampdoria incontrerà Jeison Murillo per discutere del suo futuro. Il difensore colombiano dovrà comunicare al club le proprie intenzioni, tenendo in considerazione sia l’elevato ingaggio percepito (1,6 milioni di euro) sia il contratto in scadenza nel 2023. Al momento non sono pervenute offerte concrete per l’ex Inter, che potrebbe decidere di restare (forte della fiducia di Marco Giampaolo) e prolungare per altri due anni, spalmando così l’oneroso stipendio.

In caso di addio, Murillo verrà sostituito da Daniele Rugani oppure Matteo Gabbia. Il centrale della Juventus è il preferito, ma scioglierà ogni dubbio entro le prossime ore: c’è già l’accordo con i bianconeri per il pagamento a metà dell’ingaggio (1,5 milioni di euro a testa). Il rossonero classe ’99 rappresenta, invece, il piano C: anche per lui esiste un’intesa con il Milan per il trasferimento in prestito secco fino al termine della stagione.