Samardzic Milan, trattativa in STALLO: il MOTIVO ha a che fare con quel doppio NO dell’Udinese! I dettagli sulla trattativa

Lazar Samardzic rimane un’idea per il mercato Milan a centrocampo, anche se la trattativa con l’Udinese ha subito una frenata per via del secco no dato dai friulani alla proposta di inserimento di due contropartite tecniche come Pobega e Adli.

A riferirlo è il Messaggero Veneto che spiega come il club bianconero non ha alcuna intenzione di scendere sotto la valutazione di 25 milioni di euro totali (20 fissi e 5 di bonus) per il talento serbo. Da capire se i dirigenti rossoneri riusciranno a trovare la chiave giusta per sbloccare l’affare.