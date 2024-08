Samardzic Milan, c’è la FILA per il serbo! 4 PROPOSTE e il RETROSCENA sulle due respinte: tutti i club interessati al centrocampista

I dirigenti del mercato Milan vorrebbero chiudere questa finestra estiva con l’acquisto di Lazar Samardzic. I rossoneri avrebbero già trovato l’accordo sulle commissioni con il papà-manager ma non sono i soli interessati al centrocampista dell’Udinese. Sulle sue tracce l’Atalanta e due club esteri. A svelare il retroscena è Alfredo Pedullà.

L’Atalanta considera il serbo un’alternativa nel caso in cui non dovessero riuscire a prendere O’Riley. Inoltre ci sono stati due sondaggi dall’estero per il calciatore, rispettivamente dal Fenerbahce e da un club arabo: entrambe le proposte sono state rispedite al mittente dal giocatore.