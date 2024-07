Samardzic Milan: ORE DECISIVE, l’incontro con il padre agente può indirizzare la TRATTATIVA

Il Milan è tornato a pensare a Samardzic. In tal senso l’incontro con il padre agente potrebbe essere decisivo

Ore caldissime. Il Milan è tornato a pensare a Samardzic. In tal senso l’incontro con il padre agente potrebbe essere decisivo. La rivelazione di Sky Sport:

LA TRATTATIVA CON L’UDINESE – «Sono giorni importanti, è atteso il padre del giocatore per fare il punto col Milan, non sarà un incontro banale perchè sappiamo quanto conta la posizione del padre, le richieste a livello di commissioni hanno fatto salatare prima l’Inter poi il Napoli e la Juve. Samardzic non vede l’ora di giocare in una squadra così, vuole giocare la Champions non vuole farsi sfuggire l’occasione anche quest’anno. L’Udinese chiede 20 milioni di parte fissa»