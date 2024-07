Samardzic Milan: il doppio INCASTRO che può favorire l’arrivo in rossonero, COSA FILTRA

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Samardzic. Il doppio incastro che può favorire l’arrivo

Il Milan è sempre alla ricerca di un mediano fisico da piazzare davanti alla difesa (Fofana è ancora il preferito), ma a centrocampo il club rossonero potrebbe fare anche un altro colpo.

Ad una condizione però: deve partire uno tra Ismael Bennacer e Yacine Aldi, entrambi finiti nel mirino di alcuni club dell’Arabia Saudita. Lo riferisce stamattina Il Giornale che spiega che, con un’uscita in mediana, il Milan tornerebbe alla carica per Lazar Samardzic, centrocampista offensivo serbo che vorrebbe lasciare l’Udinese per fare il grande salto in una big.