Samardzic Milan: CONTATTI avanzati Udinese Atalanta, ecco chi è in POLE per l’acquisto

La trattativa entra nel vivo. Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Samardzic. C’è da fare i conti però con la concorrenza dell’Atalanta:

come riportato da Orazio Accomando il club bianconero avrebbe intensificato i contatti con l’Udinese per l’acquisto del centrocampista. Il rilancio dell’Atalanta rischia ora di complicare i piani: dalla richiesta d’informazioni alla trattativa vera e propria potrebbe passare poco. I bergamaschi hanno già dimostrato, con Retegui, che quando vogliono sanno chiudere affari in poche ore. Il Milan è avvisato.