Samardzic Milan: RETROSCENA sulle idee della dirigenza. Può essere un’ALTERNATIVA in attacco, cosa hanno in mente

Samardzic Milan: retroscena sulle idee della dirigenza. Può rappresentare un’alternativa in attacco, cosa hanno in mente

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Sport 24, Lazar Samardzic non rappresenta un’alternativa a centrocampo per Fofana bensì può esserlo per il secondo colpo in attacco. Il motivo?

Nelle idee di Fonseca, l’eventuale arrivo del serbo permetterebbe di passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3, con il reparto offensivo che a quel punto sarebbe completo con l’arrivo del solo Morata. Per caratteristiche tecniche, dunque, la dirigenza rossonera potrebbe attuare questo gioco di incastri.