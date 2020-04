Salzano: «Ho parlato con Massara di Everton e ho un’indiscrezione»

Una grande indiscrezione su Everton arriva da Marcelo Salzano, giornalista di EsporteBand. Salzano ha parlato con Frederic Massara

Una grande indiscrezione su Everton arriva da Marcelo Salzano, giornalista di EsporteBand. Salzano ha parlato con Frederic Massara di una trattativa tra Milan e Gremio per l’esterno brasiliano. Il Direttore Sportivo del Milan non ha escluso l’interesse, ma per il momento non ha presentato un’offerta ufficiale. Ecco le dichiarazioni del giornalista su Twitter: «Ho parlato con Massara, direttore sportivo del Milan. Scarta, per ora, di ufficializzare una proposta per mettere sotto contratto l’attaccante Everton».