Salvini: «Sono contento per Calhanoglu e Donnarumma». Le parole del segretario della Lega

Matteo Salvini, dopo la vittoria del Milan dello scudetto, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa da tifoso. Ecco le parole del segretario della Lega:

«Son contento per Calhanoglu e Donnarumma. Son contento soprattutto per mio figlio che ha 19 anni e non aveva mai vinto neanche la coppa del Nonno e ha avuto una gioia. Scherzi a parte dividiamoci col sorriso sul campo di calcio ma uniamoci per tenere per mano questo straordinario Comune e questo straordinario Paese»