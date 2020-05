Salvini: «Il problema non è Rangnick. Preferirei un presidente italiano»

Il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato la situazione attuale in casa Milan, compreso il caos Rangnick-Maldini

Matteo Salvini, leader della Lega nonché noto tifoso rossonero, ha commentato a Radio Kiss Kiss il recentissimo scontro tra Ralf Rangnick e Paolo Maldini. Queste le sue parole a riguardo:

«Come siamo messi male. I problemi sono sempre ai vertici. Il problema non è il signore tedesco che deve imparare la lingua ma quanti milioni di euro abbiamo buttato in questi anni senza combinare nulla. Il problema è nei vertici. Non so quanti ne abbiamo cambiati di allenatori e giocatori. Se non funziona la testa, non funziona nulla. Temo che se non ci sarà un chiarimento a livello di società, tra dieci anni siamo ancora qua a cambiare modulo. Quale presidente mi piacerebbe? Uno con nome e cognome, preferibilmente italiano, non un fondo azionario a cui interessa poco il risultato del Milan la domenica pomeriggio. Uno che sai dove sta e nel bene o nel male ci mette grinta e passione. Se il presidente è un fondo speculativo finisce la poesia».