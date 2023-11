Salernitana Napoli, Inzaghi non ci sta: ecco cosa ha detto sulla rete dei partenopei

Inzaghi non ci sta: «Paghiamo il gol del Napoli che era in fuorigioco». Le parole dell’allenatore della Salernitana

Filippo Inzaghi, ex Milan e attuale allenatore della Salerntiana, ha così parlato a Dazn dopo il match contro il Napoli.

LE PAROLE – «Gli applausi dei tifosi fanno capire che gara abbiamo fatto. Paghiamo quel gol in fuorigioco, poi la partita è diventata in salita. Sono contento per lo spirito e convinto che, con questa voglia, usciremo il prima possibile da questa situazione. Stiamo lavorando tanto, mentalmente siamo cresciuti come dimostrano le ultime partite. Andava dato un segnale, se ti difendi con le big non vai sicuramente lontano. Se giocheremo così contro le nostre dirette concorrenti vinceremo qualche gara prima o poi».